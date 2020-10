Pas de retour de Neymar avec le PSG avant le 20 novembre, selon son entraîneur

La star brésilienne du Paris Saint-Germain Neymar blessée aux adducteurs en Ligue des champions sur la pelouse du Basaksehir, mercredi à Istanbul, ne rejouera pas avant le fin du mois de novembre a révélé vendredi son entraîneur du PSG Thomas Tuchel.

Neymar devrait être rétabli pour le 20 novembre à Monaco en Championnat de Ligue 1.

Il manquera les rencontres du Brésil. « Je pense que ce n’est pas possible qu’il joue » en sélection, a ajouté le technicien allemand, alors que « Ney » a été convoqué pour jouer les 14 et 17 novembre prochains contre le Venezuela à Sao Paulo et l’Uruguay à Montevideo en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.