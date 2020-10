Avec Poutine: je t’aime moi non plus

Donald Trump entretient des liaisons dangereuses avec les Russes, mélange de mauvais coups et d’affairisme.

C’était il y a quatre ans. En 2016, l’élection de Donald Trump était largement commentée et espérée à Moscou. Car c’était l’histoire d’une « collusion », comme l’a expliqué le journaliste britannique Luke Harding dans l’un de ses thrillers sur les relations entre Etats-Unis et Kremlin de Vladimir Poutine. Dans son livre, il raconte comment tout remonte à 2013, lorsque Donald Trump, qui rêvait de bâtir à Moscou l’une de ses grandioses tours portant son nom, a commencé à tisser des liens d’affaires. Cette année-là, en novembre, le futur président a passé deux journées à Moscou et, au Ritz Carlton, est soupçonné d’avoir convié des prostituées pour uriner dans le lit où le présidentiel couple Obama avait résidé lors de sa visite officielle.