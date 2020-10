Avec Xi Jinping: un «grand leader» ménagé

Par Véronique Kiesel et V.K.

Pendant la campagne électorale de 2016, le candidat Donald Trump s’était montré très agressif vis-à-vis de la Chine de Xi Jinping, accusée notamment de « violer l’économie américaine ». Il avait aussi reproché à son prédécesseur Obama de recevoir Xi avec trop d’égards : lui, il ne lui offrirait qu’un « hamburger de McDonald’s ».

Mais lorsque le dirigeant chinois s’est rendu en Floride en avril 2017, Trump a lancé une opération séduction : deux de ses petits-enfants avaient même chanté devant Xi une mélodie chinoise. « Nous avons fait des progrès spectaculaires dans notre relation avec la Chine », avait déclaré le président US. Et Xi Jinping avait remercié son hôte pour ses « excellents préparatifs et son accueil chaleureux ». « Cette rencontre a été tout à fait spéciale », avait commenté Xi.