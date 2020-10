Pro League: une première arbitrale

La situation sanitaire actuelle provoque des conséquences parfois originales. C’est ainsi que les rencontres de Pro League de nos 2 équipes nationales face à la Grande-Bretagne puis aux Pays-Bas, seront arbitrées, en partie, par des Belges. En effet, la FIH (Fédération internationale de hockey) a dû trouver une solution pour remédier aux désistements des duos désignés initialement pour les rencontres planifiées à Uccle mais aussi pour les duels opposant les Pays-Bas à la Grande-Bretagne, mardi et jeudi, à Amsterdam. La Fédération internationale a donc fait appel à 2 Néerlandais, Coen van Bunge et Jonas van ‘t Hek et à 2 Belges, Laurine Delforge et Céline Martin-Schmets pour officier en duo mixte, comme c’est déjà le cas depuis l’entame de cette deuxième saison de Pro League puisque l’équité des genres demeure une des priorités de la Fédération internationale. « La mixité n’est pas une première. », explique la numéro 1 de l’arbitrage belge, Laurine Delforge.