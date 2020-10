Zinedine Zidane donne des nouvelles d’Eden Hazard: «Il s’entraîne bien et a de bonnes sensations»

Eden Hazard a joué ses premières minutes de la saison avec le Real Madrid, un club qui a arraché un point à Mönchengladbach (2-2) lors de la 2e journée de la Ligue des champions mardi (groupe B). Le Diable Rouge, qui s’était occasionné une blessure musculaire à la jambe droite fin septembre, a remplacé Vinicius à la 70e minute.

Le Brainois pourrait à nouveau recevoir du temps de jeu ce samedi, dans le cadre du championnat d’Espagne cette fois. De fait, le club madrilène reçoit Huesca à partir de 14h. « Les nouvelles sont bonnes », a résumé « Zizou » en conférence de presse. « Il s’entraîne bien et a de bonnes sensations. C’est une bonne chose de l’avoir récupéré dans le noyau. Par contre, on a perdu d’autres joueurs. Et ce, alors que le calendrier est chargé ».