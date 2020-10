«Qu’est-ce qu’un double lien?»

Le double lien est une situation relationnelle bien connue des psychologues, décrite dans les années cinquante par l’anthropologue Gregory Bateson. Il consiste en un vécu paradoxal dans lequel le sujet subissant ce processus est soumis à deux contraintes ou pressions incompatibles. Il s’agit, par exemple, d’un parent qui demandera tantôt à son enfant d’être autonome et aventurier, tantôt de rester dans son champ de vision et de se référer à lui à la moindre anicroche. Cette injonction paradoxale peut également s’inscrire dans des formules subtiles (voire géniales) comme celle qui consiste à demander à quelqu’un d’être spontané ou de se comporter de façon naturelle… Ces contradictions insolubles peuvent, surtout si elles se répètent, être source d’inconfort, de souffrance et d’agacement, mais aussi progressivement de doute, de résignation et de perte d’adhérence dans cette relation.

Si le psychologue n’a pas compétence pour donner un avis sur les mesures prises en raison de la situation sanitaire actuelle, sur leur bien-fondé ou l’adéquation de la gradation de celles-ci, il peut en revanche chercher à comprendre le ressenti d’un citoyen dont on a régulièrement entendu dire qu’il était perdu, en manque de repères stables et clairs. Essayons d’analyser le vécu de celui à qui, subitement, depuis mars 2020, le politique donne des indications et des contraintes dans de nombreux champs de sa vie sociale et relationnelle. Mon hypothèse est que le malaise actuel qui peut le traverser est celui de ne pas savoir sur quel pied danser en raison d’un message pouvant apparaître comme fondamentalement contradictoire : soyez responsables et restez chez vous (l’art du confinement partiel) et/mais soyez raisonnables et continuer à consommer/travailler (l’art de ne pas réellement confiner). Bien entendu, ces (non‑)choix reposent sur des équilibres complexes en matière économique, politique et même de santé mentale (dimension que l’on ne peut que saluer) ; mais en ne cessant de répéter ces derniers jours que la situation est très grave et pire qu’en mars dernier, tout en insistant sur la quasi-impossibilité d’un re-confinement, ne met-on pas le citoyen dans une position ambivalente comme celle que décrivait Bateson et dont la conséquence pourrait être un vécu de lassitude, de désintérêt, de désinvolture, voire de colère ? Sans doute en partie.