La ville chinoise de Wuhan a ouvert une vaste exposition, cet automne, pour retracer, à grands coups de propagande et de slogans patriotiques, sa « lutte victorieuse » contre le covid-19. - Reuters

Par Véronique Kiesel et Joëlle Meskens

Et si on s’inspirait de ce qui se passe ailleurs ? A deux mois de Noël, revoici la Belgique submergée par une vague épidémique pire que la première. Peut-on encore la freiner ? II n’y a pas de fatalité. Ailleurs dans le monde, des modèles différents existent qui ont parfois porté leurs fruits et méritent d’être étudiés. A condition bien sûr qu’ils soient exportables.