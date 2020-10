Standard: un chiffre d’affaires en baisse de 8 millions d’euros à cause du coronavirus

Le Standard a déposé ce vendredi à la Banque Nationale de Belgique les résultats financiers de son dernier exercice (du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020).

Voici le communiqué du club

« Suite à la crise du Covid-19, il en ressort un chiffre d’affaires en nette baisse à 23,6 millions d’euros par rapport au 31,6 millions d’euros de l’exercice précédent dont l’une des principales raisons est la fin prématurée du championnat.

Les ventes de Marin et Djenepo ont contribué à une nette progression des produits non récurrents qui sont passés de 11 millions d’euros à 40 millions d’euros et ce, malgré le renforcement du noyau qui a pu en découler (Avenatti, Amallah, Vojvoda, Oularé, Gavory, Vanheusden, entre autres), la masse salariale est restée relativement stable passant de 35 à 38 millions d’euros.