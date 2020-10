Sporting de Charleroi: «On est surpris de l’évolution technique de Massimo Bruno», explique Karim Belhocine

« Il s’est entraîné un peu hier et aujourd’hui avec le groupe », a détaillé Karim Belhocine. « Il évolue très bien. En fait, on est même surpris de son évolution technique. Lors d’une blessure, certains joueurs perdent pas mal de leurs capacités et d’autres moins et lui, il fait clairement partie de ceux-là. »

Pour Cristophe Diandy, les choses semblent évoluer plus lentement. Alors que ça fera un an que le joueur s’était blessé le 4 novembre prochain, il s’est de nouveau entraîné individuellement ces derniers jours. « C’est pour qu’il travaille l’une ou l’autre chose mais il devrait nous rejoindre d’ici une semaine », a poursuivi Belhocine.

Nul doute que le coach franco-algérien attend ces deux retours avec impatience…