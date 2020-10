Standard: les six joueurs positifs au Covid-19 ont été retestés ce vendredi

Revenus à Liège vers 4 heures du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, les joueurs liégeois, qui ont dormi au centre d’entraînement, ont passé vers 14 heures les tests Covid. En ce compris Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako, pour qui dix jours se sont écoulés, mais aussi Maxime Lestienne, Eden Shamir et Abdoul Fessal Tapsoba, déclarés positifs il y a une semaine, juste avant le déplacement à Saint-Trond. Du coup, c’est à 16 heures que l’entraînement de ce samedi a été programmé, de manière à être en possession des résultats de ces tests avant de débuter la dernière séance. Si les six joueurs cités sont négatifs, ils pourront être alignés face à Ostende. Dans le cas contraire, ils retourneront en quarantaine et louperont aussi le déplacement de jeudi prochain à Poznan.