Tour d’Espagne: Primoz Roglic s’impose une troisième fois et reprend le maillot de leader

Avant un week-end important en vue du classement général, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a endossé le maillot rouge de leader en remportant vendredi la 10e étape du Tour d’Espagne, disputée entre Castro Urdiales et Suances. Après 185 kilomètres, le Slovène a levé les bras au sommet d’une côte de 1,5 km à 5,9 %. Pour sa troisième victoire sur cette Vuelta, Roglic a devancé l’Autrichien Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe) et l’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Jasper Philipsen (UAE Emirates) a terminé 9e et premier Belge.

Comme souvent depuis le début de cette 75e Vuelta, les attaques se sont enchaînées en début de journée dans l’espoir d’accrocher l’échappée. Le Belge Brent Van Moer (Lotto Soudal), qui dispute son premier grand tour à 22 ans, y est parvenu.