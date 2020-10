Frédéric van der Kelen quitte la brasserie Haacht après 52 ans

"Frédéric van der Kelen a construit une brasserie remarquable et a offert à des centaines de travailleurs un emploi stable et passionnant dans un secteur emblématique pour notre pays. Brasserie Haacht est devenue la quatrième plus grande brasserie de Belgique", souligne Co.Br.Ha.

"Je suis très heureux de m'atteler à cette nouvelle tâche afin de continuer à faire de Brasserie Haacht un modèle d'entreprise belge qui respecte les traditions du passé et parvient à s'adapter aux défis du futur", a déclaré Baudouin van der Kelen.