Anderlecht: Sambi Lokonga, sur les traces de Biglia

1 Fini, les nº6 à l’ancienne comme Vanderhaeghe, Hasi, Kouyaté et Kayembe ?

Depuis qu’Edo Kayembe a rejoint Eupen, lors du dernier mercato, Anderlecht ne compte plus de vrai milieu défensif en ses rangs. Mais y a-t-il encore une place dans le football moderne pour un rôle de pur nº6 ? « Un Makelele ratissant tous les ballons derrière Zidane, ça n’existe plus », note Thomas Chatelle, ex-Anderlechtois devenu consultant. « L’évolution a commencé avec Andrea Pirlo, un nº10 qu’on a fait redescendre sur l’échiquier. Actuellement, nous avons des milieux reculés tels que Rodri (City) et Witsel (Dortmund), mais ils sont bien plus que des nº6 car ils sont les premiers relanceurs. La plupart du temps, ce sont des duos qui sont censés assurer la récupération tout en soignant la relance. Comme Morioka et Ilaimaharitra à Charleroi. » Ou comme Dendoncker et Tielemans le faisaient lors du dernier titre mauve, en 2017, sous René Weiler.