Arthur Theate (Ostende): «Je ne dois plus rien au Standard»

L’air du large semble lui convenir parfaitement. Si son aventure à l’ombre de la Diaz Arena d’Ostende, commencée à la mi-juillet dernier, épouse les contours d’une incroyable success story, l’itinéraire d’Arthur Theate (20 ans) n’a été jalonné que de galères qui, à force de les surmonter une à une, sans jamais lâcher prise, ont forgé son caractère. « On me demande souvent si ce que je vis s’apparente à un conte de fées », dit-il. « Cela a été tout sauf ça. On ne m’a jamais rien donné. Ce que j’ai obtenu, c’est en allant le chercher moi-même, en bossant dur et me faisant violence. Le foot, c’est un monde de requins : si tu es trop gentil, tu te fais dévorer… »