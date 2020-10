Gérer le passé et préparer l’avenir des cimetières

A condition de porter un masque et de respecter les distances sociales, vous serez encore nombreux cette année à fréquenter les cimetières de Bruxelles et de Wallonie à l’occasion de la Toussaint. On songe en particulier aux familles des victimes du coronavirus.

L’épidémie et la mortalité excédentaire qui y est liée ont-elles provoqué une saturation de l’espace disponible dans ces espaces gérés par les communes ? A quelques exceptions près, il faut répondre par la négative à cette question.

En Wallonie, seules quatorze communes ont saisi l’occasion offerte par la Région de pratiquer des exhumations au-delà du délai habituel qui court du 15 novembre (après la Toussaint) jusqu’au 15 avril (avant les fortes chaleurs), a expliqué Christophe Collignon (PS), le ministre des Pouvoirs locaux. Ailleurs, la place disponible était donc suffisante.