Thorgan Hazard: «Eden sera en grande forme pour l’Euro et ce sera tout bénéfice pour nous!»

Décisif en Ligue des champions, mercredi, le Diable rouge revient petit à petit de l’enfer et espère à présent enchaîner les matches pour aider son équipe et préparer au mieux l’Euro.

De l’autre côté de l’écran, Thorgan Hazard ne se départit jamais de son humour, parfois potache quand il charrie ses partenaires belges, Thomas Meunier et Axel Witsel, assis à ses côtés afin d’évoquer leur saison et leurs ambitions à Dortmund. De toute évidence, notre interlocuteur est tout simplement heureux d’être sur le chemin du retour, de pouvoir à nouveau pratiquer son métier sans plus ressentir la moindre appréhension alors que les rencontres importantes s’enchaînent à un rythme diabolique.