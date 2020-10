Stéphane Pauwels, coupable et condamné à 30 mois avec sursis

Clémence dans la sévérité. C’est ce que l’on retiendra du tribunal correctionnel du Hainaut, section de Charleroi délocalisée dans l’ancienne salle des assises de Mons pour cause de covid, qui a rendu ce vendredi après-midi son jugement dans l’affaire Hakimi/Pauwels concernant une vingtaine de home-jackings violents perpétrés en Hainaut et dans le Brabant wallon entre 2015 et 2017. Le premier, Farid Hakimi, ancien champion de boxe, écope de 14 ans de prison, mais son arrestation immédiate n’a pas été ordonnée alors qu’elle avait été demandée par le parquet fédéral. Le second, Stéphane Pauwels, ancien animateur de RTL-TVI, est condamné à 30 mois de prison, mais avec un sursis de cinq ans car l’homme n’a aucun antécédent judiciaire et parce qu’il a déjà dû faire face à « la condamnation de l’opinion publique ».