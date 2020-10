Comité de concertation: la Wallonie ne prendra pas de mesures supplémentaires

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a confirmé que « la Walonie ne prendra pas de mesures supplémentaires » à celles annoncées par le Comité de concertation afin d’avoir une uniformité au sein du territoire belge.

«Il y a une conscience de tout le monde côté flamand, francophone et au gouvernement fédéral pour prendre des mesures fortes. On a essayé qu’elles soient les mêmes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie», a déclaré le ministre-président wallon Elio Di Rupo à l’issue du comité de concertation.

Si le socialiste s’est refusé à lister les différentes mesures, il a néanmoins parlé de reconfinement pour la première fois, « un lockdown sans isoler les citoyens ». Des mesures qui devraient être d’application pour une durée de trois à quatre semaines.