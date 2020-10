Ecoles, magasins, contacts sociaux…: les nouvelles mesures pour un confinement plus strict en Belgique

Alors que les chiffres du coronavirus continuent de flamber en Belgique, un nouveau Comité de concertation s’est tenu ce vendredi après-midi. Plusieurs thématiques étaient sur la table des politiques qui doivent trouver un compromis et une réponse cohérente à la crise sanitaire. Le constat des experts était sans appel : il fallait agir et encore resserrer la vis, partout où c’est possible.

Face à cette situation épidémiologique grave, « il n’y a qu’une seule réponse à donner, c’est limité nos contacts autant que possible », a insisté le Premier ministre, Alexander De Croo en début de conférence de presse. C’est pourquoi, « le Comité de concertation a décidé de passer à un confinement plus sévère ».

Les nouvelles mesures à partir du 2 novembre :