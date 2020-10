Pour la première fois depuis son départ surprise pour le Stade rennais, Jérémy Doku s’est exprimé face à la presse. Il a expliqué pourquoi il avait préféré le projet rennais à un transfert dans un club européen plus huppé.

Parti dans les derniers jours du défunt mercato à Rennes contre un chèque de 26 millions d’euros plus bonus, Jérémy Doku a vécu un mois d’octobre plein de découvertes : le championnat de France et surtout la Ligue des champions avec une montée au jeu contre Krasnodar lors de la première journée et une titularisation à Séville en milieu de semaine lors de la deuxième.