Wallonie-Flandre: les photos de la réconciliation après le Comité de concertation

Le gouvernement wallon ne se réunira pas à l’issue du comité de concertation. La possibilité avait été évoquée que la Wallonie prenne des mesures supplémentaires après la rencontre de ce vendredi avec les autres niveaux de pouvoir.

«Il y a une conscience de tout le monde côté flamand, francophone et au gouvernement fédéral pour prendre des mesures fortes. On a essayé qu’elles soient les mêmes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie», a déclaré le ministre-président wallon Elio Di Rupo à l’issue du comité de concertation. La preuve avec cette photo d’Elio Di Rupo et de Jan Jambon, prise lors des discussions ce vendredi après-midi.

«Nos scientifiques demandent des mesures fortes parce que la situation est très très grave. Je pense que les mesures vont permettre dans les prochaines semaines que la situation sanitaire change», a-t-il ajouté avant la conférence de presse qui doit détailler les nouvelles mesures.