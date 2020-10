Covid-19: le testing a déjà coûté 1,2 million d’euros aux 25 clubs de la Pro League

À l’instar du reste de la société belge, le football professionnel voit l’étau du Covid-19 se resserrer inexorablement. La lutte contre la pandémie et ses énormes contraintes rythment le quotidien des clubs professionnels. En soi, le rebond actuel ne change pas grand-chose… si ce n’est l’accumulation des coûts.

La Pro League a concentré son énergie sur la mise en œuvre des procédures permettant le retour du foot professionnel en Belgique. Cette quête en matière de gestion de groupe du Covid et du testing s’est assimilée à une valse à mille temps, au gré des multiples réunions du Conseil National de Sécurité (CNS). Celle du 13 mai a fixé un premier objectif: la reprise des entraînements collectifs, mis entre parenthèses pendant des semaines et parfois deux mois pour certains clubs. L’arsenal des règles se résumait comme suit: pas de contact physique, groupe de 20 personnes maximum, distanciation d’1,5m, présence d’un entraîneur/superviseur obligatoire. Les vestiaires et les douches restaient inaccessibles. Surtout, il promulguait l’annulation de toutes les compétitions jusqu’au 31 juillet, poussant la Pro League à acter à 84% la fin officielle du championnat 2019-2020.