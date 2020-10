Kimi Räikkönen, l’anti-héros de la Formule 1, rempile

Le Finlandais attaque son 326e Grand Prix, ce week-end, à Imola. Un record. Renfrogné, politiquement incorrect, il est à l’opposé de ces pilotes à la solde des opérations de marketing. C’est précisément ce qui fait sa force, sa popularité et explique, en grande partie, sa longévité.

Dans le monde lisse de la Formule 1, il est aussi incongru qu’un champion de rots à l’Académie française. En public, Kimi Räikkönen doit user 300 mots de vocabulaire par an. La légende raconte que ses parents ont failli consulter tant le gamin mettait du temps à formuler des phrases plus ou moins compréhensibles à l’âge où ses copains de la maternelle transformaient des boîtes de Vache qui rit en vaisseaux spatio-temporels. Dans la famille modeste dont il est issu, le papa hésita entre l’aménagement de toilettes à l’intérieur de la maison et l’achat d’un karting pour le gamin.