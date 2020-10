Confinement strict: pourquoi les déplacements ne sont pas limités en Belgique

Le Comité de concertation a décidé de ne pas limiter les déplacements en Belgique lors de ce nouveau confinement strict dès le 2 novembre, contrairement au printemps dernier. Pourquoi ? A ce stade, il n’est pas jugé nécessaire de prendre cette mesure. On mise surtout sur la fermeture de nombreuses activités pour engendrer, indirectement, une nette baisse des déplacements. Des contrôles ne sont donc pas à l’ordre du jour pour vérifier les motifs des déplaccements.

«Je ne vois pas pourquoi on interdirait à quelqu’un d’aller avec sa voiture dans une forêt à 50 kilomètres. Il le fait d’une manière prudente. Par rapport au premier lockdown, on garde notre liberté de circuler et de rencontrer des personnes (quatre maximum) », a justifié le Premier ministre Alexander De Croo.