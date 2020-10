Alexander De Croo: «Il s’agit des mesures de la dernière chance»

Le Comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un « confinement renforcé », selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Ce sont les « mesures de la dernière chance », a-t-il averti. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu’au 13 décembre.

Le chef du gouvernement fédéral n’a pas caché la gravité de la situation. « Notre pays est en situation d’urgence sanitaire », a-t-il déclaré, entouré des ministres-présidents des Régions et Communautés, Elio Di Rupo, Jan Jambon, Pierre-Yves Jeholet, Rudi Vervoort et Olivier Paasch, et du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.