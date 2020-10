Confinement strict: service minimum pour les garages

Le Comité de concertation a adopté vendredi une série de mesures qui plongent la population dans un «confinement renforcé», selon les mots du Premier ministre, Alexander De Croo. Ce sont les «mesures de la dernière chance», a-t-il averti. Elles entreront en vigueur dimanche à minuit et pour une durée de six semaines, en principe jusqu’au 13 décembre.

Le chef du gouvernement fédéral n’a pas caché la gravité de la situation. «Notre pays est en situation d’urgence sanitaire», a-t-il déclaré, entouré des ministres-présidents des Régions et Communautés, Elio Di Rupo, Jan Jambon, Pierre-Yves Jeholet, Rudi Vervoort et Olivier Paasch, et du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.