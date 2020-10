Vacances de Toussaint: comment ça se passe dans les locations?

Alors que les chiffres du coronavirus continuent de flamber en Belgique, un nouveau Comité de concertation s’est tenu ce vendredi après-midi. Plusieurs thématiques étaient sur la table des politiques qui devaient trouver un compromis et une réponse cohérente à la crise sanitaire. Le constat des experts était sans appel : il fallait agir et encore resserrer la vis, partout où c’est possible.

Parmi les nombreuses mesures énoncées par le Fédéral et les entités fédérées, les Belges retiendront certainement celles qui impacteront leurs vacances de Toussaint.