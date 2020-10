Coronavirus: les Diables rouges réfugiés à Louvain

Pour la première fois en trois ans, les Diables rouges éliront domicile dans une autre enceinte que le stade national à l’occasion de la réception de la Suisse (11/11), de l’Angleterre (15/11) et du Danemark (18/11). Direction Louvain en raison du couvre-feu de 22h établi à Bruxelles.

Par S.HE.

Changement de décor à venir pour les Diables rouges qui ne fouleront guère la pelouse du stade Roi Baudouin lors de leurs trois rencontres à domicile au programme de la prochaine trêve internationale. Opposés à la Suisse en amical le 11 novembre, et ensuite à l’Angleterre le 15 et le Danemark le 18 dans le cadre de la Nations League, Eden Hazard et compagnie prendront possession du King Powerstadion à Louvain !

Comme les Espoirs et les Red Flames

La pandémie du coronavirus et les règles inhérentes à pareille situation ont eu raison du stade national. Le problème principal étant, forcément, le couvre-feu de 22h imposé à Bruxelles. Avec un coup d’envoi programmé à 20h45, il était en effet difficile de le respecter, même si une exception aurait pu être faite avant que l’échevin bruxellois des Sports Benoît Hellings (Ecolo) ne refuse d’y avoir recours.