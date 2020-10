À l’unisson, la Belgique dégaine un reconfinement «de la dernière chance»

Fédéral et Régions reparlent d’une même voix pour annoncer une nouvelle série de mesures de lutte contre la propagation fulgurante de l’épidémie. Retour à un confinement proche de celui de mars, où tout referme pendant six semaines. Avec la liberté de se déplacer et de garder un contact rapproché.

Le refrain est désormais tristement connu : la situation est grave, les chiffres sont mauvais. Le Premier ministre Alexander De Croo l’a répété pour le troisième vendredi d’affilée. « Notre pays se trouve dans un état d’urgence sanitaire », ajoute-t-il. Une déclaration grave, qui fait suite au Comité de concertation réunissant les ministres-présidents des Régions, des Communautés et du Fédéral. Mais cette fois, contrairement à la semaine dernière, il y a eu fumée blanche. Avec un nouveau train de restrictions à la clé. Du « reconfinement progressif » on passe cette fois à un reconfinement plus strict, sévère même. On n’est en réalité plus très loin du « lockdown » de mars.