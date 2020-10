Coronavirus - "Sauvons le petit commerce et consommons local" (SNI)

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) réclame vendredi de nouvelles mesures de soutien massives et uniformes dans tout le pays, après l'annonce de mesures renforcées contre le coronavirus. "Il faut que le take away soit au maximum étendu aux commerces non essentiels qui ne vendent pas de nourriture et que les secteurs qui le peuvent travaillent autant que possible sur rendez-vous", déclare la présidente de l'organisation Christine Mattheeuws.