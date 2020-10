Belgian Lions: Elias Lasisi quitte Bröse Bamberg et est à présent sans club

L’ailier international belge Elias Lasisi ne fait officiellement plus partie de l’équipe allemande de Bröse Bamberg depuis ce vendredi. Le Belge se retrouve à présent sans club.

Arrivé il y a quatre semaines chez les Allemands de Bröse Bamberg après une expérience à Göttingen, toujours en Allemagne, l’international belge Elias Lasisi ne fait à présent plus partie du groupe. Le club l’a officiellement annoncé ce vendredi sur son site Internet. « Le joueur de 28 ans est venu à Bamberg il y a un peu plus de quatre semaines et a aidé l’équipe à l’entraînement et lors des premiers matchs. Nous tenons à remercier Elias Lasisi pour son engagement exemplaire et nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir privé et professionnel. »