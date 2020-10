Thierry Neuville: «Le sport passe actuellement au deuxième plan»

Confrontés à la réalité du coronavirus, Neuville et Gilsoul acceptent l’annulation du rallye de Belgique. Et tirent le bilan d’une saison en passe de s’achever prématurément.

Même si selon la formule consacrée, « ils sont toujours mathématiquement en mesure d’être sacrés », Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul n’avaient pas attendu l’annonce, vendredi, de l’annulation du rallye de Belgique pour savoir que leurs chances de décrocher le titre mondial étaient plus que ténues. Les scores vierges engrangés au Mexique puis en Estonie, au gré d’une saison complètement chamboulée par la crise du covid, et ramenée à six épreuves disputées sur un programme initial de… 14 manches, avaient déjà largement hypothéqué leurs chances d’enfin décrocher le Graal derrière lequel ils courent depuis de nombreuses années.