D1A: Genk s’est montré impitoyable mais Eupen n’a pas été ridicule (4-0)

Genk a remporté le match d’ouverture de la 11e journée du championnat de Belgique de football vendredi contre Eupen (4-0). Paul Onuachu a marqué son neuvième but de la saison, sur penalty (6e). Cyriel Dessers (47e) et Theo Bongonda (74e, 82e) ont pris les autres buts à leur compte. Du coup, les Limbourgeois se hissent en quatrième position avec 19 points, un de moins que l’Antwerp. Eupen (11 points) occupe la 12e position.

À Genk, le coronavirus a fait une victime, Junya Ito. Par contre à Eupen, le coach Benat San José, qui a été remplacé par son assistant Exposito, et cinq joueurs ont été contaminés. Parmi eux, deux titulaires, Senna Miangue et Jens Cools, qui ont cédé leur place à Edo Kayembe et Emmanuel Agbadou. Ce dernier s’est directement mis à la faute en bousculant Bongonda dans le rectangle. Onuachu a transformé le penalty, ce qui lui a permis d’inscrire son 9e but, soit le nombre total de la saison dernière (6e, 1-0).