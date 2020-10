Robert Pirès est formel concernant Kylian Mbappé: «S’il veut changer de niveau, il doit signer au Real Madrid»

À 21 ans seulement, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète. Le joueur de l’équipe de France, qui a notamment remporté la Coupe du monde 2018, fait actuellement les beaux jours du Paris Saint-Germain. Mais il n’est pas dit que le principal intéressé s’éternise dans la capitale hexagonale.

Pour Robert Pirès, ancienne légende d’Arsenal et ancien joueur des Bleus, le jeune homme doit franchir un nouveau palier dans sa carrière. Et pour ce faire, il devrait rejoindre le Real Madrid. « Si je vois Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine ? Bien sûr que oui », révèle Pirès dans les colonnes du quotidien espagnol AS. « Attention, j’aime le PSG, je suis Français et j’aimerais qu’il reste en Ligue 1. Mais s’il veut changer de niveau, oui, il faut qu’il signe à Madrid. »

Voilà qui a le mérite d’être clair concernant le joueur qui est courtisé par pas mal de clubs depuis plusieurs saisons.