Coronavirus: le confinement, nous y revoilà. On prépare l’après?

Le reconfinement. Nous y revoilà. Et nous n’avons pas le choix. Si nous pensons le contraire, regardons la courbe de la mortalité qui repart à la hausse. Elle veut donc bien dire : plus de morts et cela ne vaut pas que pour les autres. Si nous pensons le contraire, regardons le nombre de patients en soins intensifs qui reste à la hausse, et cela ne vaut pas que pour les autres.

Personne n’est surpris. Nous sommes assommés, en même temps que soulagés et inquiets. Soulagés de voir les mesures fortes prises enfin et de façon commune et simultanée, mais très inquiets d’entendre le Premier ministre parler de « mesures de la dernière chance ». Si ça ne marche pas, il y a quoi après la dernière chance ?