Coronavirus: nouveau record de contaminations aux Etats-Unis à quatre jours de l’élection

Plus de 94.000 cas ont été recensés au cours des seules dernières 24 heures aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis font face une accélération de l’épidémie de coronavirus à quelques jours de l’élection présidentielle avec un nombre record de nouvelles contaminations vendredi, tandis que l’Amérique latine-caraïbes a franchi la barre des 400.000 morts.

Plus de 94.000 cas ont été recensés au cours des seules dernières 24 heures aux Etats-Unis, soit le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’université Johns Hopkins. Le pays a aussi enregistré 919 décès supplémentaires, portant le bilan des morts de cette maladie à 229.544.

Le nombre total de cas officiellement détectés dans le pays, le plus touché au monde en valeur absolue, dépasse désormais les 9 millions. Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des Etats-Unis et le Midwest.