L’acteur Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans

Le légendaire interprète de l’agent 007 a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

L’acteur écossais Sean Connery, premier et inoubliable interprète de l’agent 007 dans la saga des films James Bond, est décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé samedi la BBC, citant sa famille.

L’acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes. « Comme c’est infiniment triste d’apprendre la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Lui et Roger étaient amis pendant de nombreuses décennies et Roger a toujours soutenu que Sean était le meilleur James Bond de tous les temps », a tweeté le compte de l’acteur Roger Moore, qui s’était aussi glissé dans la peau du célèbre agent secret.

Sean Connery est né le 25 août 1930 dans la pauvreté en banlieue d’Edimbourg en Ecosse. Il avait quitté l’école tôt et s’était engagé à 16 ans dans la Marine. C’est de cette époque que datent ses deux tatouages – « Mum and dad » et « Scotland forever » – sur l’avant-bras droit.