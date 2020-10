L’ancienne N.1 mondiale de tennis Simona Halep a été contaminée par le Covid-19. La Roumaine a révélé sa situation sur Twitter. « Je me suis isolée chez moi et je me remets bien des symptômes légers. Je me sens bien », a notamment écrit Halep, l’actuelle N.2 mondiale âgée de 29 ans.

Halep a remporté trois tournois WTA cette année : à Dubaï, Prague et Rome.