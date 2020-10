Le texte de l’arrêté ministériel ne laisse aucun doute : « les marchands de journaux et les libraires » bénéficient d’une dérogation, à l’instar des pharmacies et des stations-services.

On laisse bien ouverts les Brico, nous devions aussi laisser ouverts les bricos de la culture et du cerveau », commente l’un des membres du gouvernement. Et la Belgique n’allait pas faire à nouveau un énorme cadeau à Amazon. Ce samedi matin, après ultime arbitrage, le gouvernement d’Alexander De Croo s’est donc accordé sur l’autorisation donnée aux librairies de demeurer ouvertes durant le confinement.