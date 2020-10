Confinement: un accord politique pour que les librairies restent ouvertes

Le gouvernement s’est mis d’accord ce samedi pour permettre aux magasins de livres de rester ouverts et pas seulement les marchands de journaux.

On laisse bien ouverts les Brico, nous devions aussi laisser ouverts les bricos de la culture et du cerveau », commente l’un des membres du gouvernement. Et la Belgique n’allait pas faire à nouveau un énorme cadeau à Amazon. Ce samedi matin, après ultime arbitrage, le gouvernement d’Alexander De Croo s’est donc engagé sur la possibilité pour les librairies de demeurer ouvertes durant le confinement. Le texte officiel de l’arrêté devrait confirmer cette ligne en fin de journée.

Les librairies devraient donc rester ouvertes comme d’autres commerces essentiels, avec les mêmes précautions sanitaires, et sans possibilité d’animations ou de maintien d’espaces de jeu.