Quel retour d’Eden Hazard ! Le Diable rouge a célébré dignement sa première titularisation de la saison avec le Real Madrid en inscrivant un superbe but face à Huesca ce samedi.

Peu avant la mi-temps, Hazard a hérité du ballon en dehors du rectangle et n’a pas hésité bien longtemps avant d’armer une frappe puissante à plus de 20 mètres du but.

C’est là seulement le 2e but d’Hazard sous le maillot du Real. Sa première réalisation remonte à octobre 2019, il y a 392 jours exactement.