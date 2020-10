Pro League: un partage et quelques regrets pour les Red Panthers face à la Grande-Bretagne (1-1, vidéos)

Après un retour assez séduisant en Pro League, en septembre dernier, et ce malgré les 2 défaites face à l’Allemagne, les joueuses de Niels Thijssen espéraient, enfin, renouer avec la victoire lors de la visite, à Uccle, de la Grande-Bretagne. Les visiteuses étaient les premières à porter le danger via Jo Hunter mais Elena Sotgiu s’interposait avec autorité. À la 9e minute, les Belges héritaient d’un premier penalty mais la tentative à plat de Vanessa Blockmans était repoussée par la gardienne britannique. Et alors que les échanges semblaient relativement équilibrés depuis l’entame des débats, c’est Sarah Jones qui ouvrait le score, oubliée au second poteau (11e mn). La réaction des Panthers ne tardait pas mais le tir de Thiphaine Duquesne manquait un peu de conviction. Le deuxième quart était à l’image du premier avec beaucoup de bonne volonté et de beaux mouvements mais c’est le dernier geste qui faisait défaut.