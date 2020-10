Dans les commerces de Liège et de Bruxelles, de la foule et quelques files

Midi, du monde se presse place Saint-Lambert au centre de Liège. Plus qu’un autre samedi de début de vacances d’automne ensoleillé ? C’est le dernier jour d’ouverture pour de nombreux commerces jugés « non essentiels ». Une demi-douzaine de personnes attendent devant la Fnac, à peine plus que devant la sandwicherie de la rue Clémenceau toute proche. Dans les Galeries Saint-Lambert, on respecte le sens de circulation instauré à l’entrée. Le gel hydroalcoolique proposé à volonté rencontre un succès variable. Visiblement, tout le monde n’a pas la volonté. Du monde partout, oui, mais pas de queues. Ni devant les coiffeurs ni, à cette heure, à l’entrée de Mediamarkt ou de l’Inno.