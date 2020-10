Pro League: les Red Lions s’imposent sur le fil face à la Grande-Bretagne (3-2, vidéos)

Les protégés de Shane McLeod poursuivent leur route en tête de la Pro League après leur 6e succès dans la compétition. Face à la Grande-Bretagne qui disputait son 3e match en 5 jours après ses duels face aux Pays-Bas, à Amsterdam, les Lions, privés de Vincent Vanasch et de Loick Luypaert, mais avec John-John Dohmen de retour aux affaires, prenaient le jeu à leur compte dès le coup d’envoi même si la première possibilité était à mettre au crédit des visiteurs qui obtenaient un premier penalty après moins de 60 secondes. Mais la tentative d’Adam Dixon était stoppée avec autorité par Loic Van Doren. Juste avant la fin du premier quart, les Britanniques obtenaient 2 p.c. mais sans succès alors que les Belges avaient contrôlé la possession de balle. Les visiteurs prenaient de plus en plus d’initiatives mais sans plus de réussite. Il fallait attendre la 27e minute pour assister à la première occasion des Red Lions et à l’ouverture du score d’Alexander Hendrickx sur un sleep puissant.