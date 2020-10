Steeven Willems après la victoire du SC Charleroi face au CS Bruges (3-0): «Nous avons réussi à retrouver les ingrédients»

Auteur d’une bonne prestation individuelle ce samedi soir contre le Cercle de Bruges, Steeven Willems était bien évidemment ravi de cette victoire. La première du Sporting de Charleroi depuis le 18 septembre contre le Beerschot. Une éternité, s’il en est, dans le monde du football…

« On a mis ce qu’il fallait dans l’agressivité et dans l’aspect défensif en première mi-temps », analysait le défenseur central des Zèbres. « Mais il nous manquait quelque chose offensivement pour faire la différence. C’était encore un peu trop fermé à notre goût. Après la pause, peut-être que la petite erreur de Nico (NDLR : Penneteau) a permis de libérer de l’espace et aller mettre ce premier but. Il y a eu deux phases pendant le match. Pendant les 60 premières minutes, même si le Cercle a eu une ou deux occasions, nous étions mieux que notre adversaire. Mais après le 2-0, nous avons commencé à perdre des ballons, ce qui a permis au Cercle de revenir un peu dans le match. »