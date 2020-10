D1A: les Zèbres ont retrouvé leur efficacité et le succès

Avec cinq buts encaissés lors des trois derniers matches (soit un de plus que lors des… six premières journées de championnat) et seulement trois inscrits (contre 12 jusqu’à la mi-septembre), c’est un Charleroi en net manque d’efficacité dans les deux rectangles qui recevait le Cercle de Bruges, ce samedi soir, au Mambourg. Et s’il leur a fallu une grosse mi-temps pour véritablement prendre le dessus sur la formation dirigée par Paul Clement, les Zèbres ont ensuite affiché de sérieux signes d’amélioration dans les deux secteurs de jeu, se relançant ainsi après leur série de résultats négatifs.