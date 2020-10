Petite surprise en Espagne ce samedi soir. Le Barça, qui affronte Alavés, a regagné mené les vestiaires à la mi-temps. La faute à son gardien Neto, auteur d’une belle boulette.

Sur une passe en retrait de Gerard Piqué, pas non plus exempt de tout reproche sur cette action, le Brésilien se troue et se fait subtiliser le cuir par Rioja, qui s’en va tranquillement le pousser au fond des filets.