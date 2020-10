Angleterre, Autriche, Portugal…: en Europe, la Belgique n’est pas la seule à se reconfiner

L’Autriche et l’Angleterre ont annoncé samedi un nouveau confinement pour un mois, tandis que d’autres pays européens prennent des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir la nouvelle flambée de Covid-19.

Autriche

« Un second confinement est mis en place à compter de mardi et ce jusqu’à fin novembre », a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Les restaurants, hôtels et institutions culturelles et sportives seront fermés, tous les événements annulés, y compris les mariages et marchés de Noël, il sera interdit de sortir entre 20H00 et 06H00 et les réunions privées seront limitées à deux foyers maximum. Les écoles et crèches restreront en revanche ouvertes.