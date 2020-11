Un calendrier en mode «européen» pour le Sporting d’Anderlecht

Même si son démarrage n’a pas répondu aux attentes (17 sur 30), Anderlecht fait toujours partie des prétendants au top 4, lui qui ne pointait à l’entame de cette 11e journée qu’à trois petites unités d’un (ancien) leader qu’il reçoit ce dimanche (13h30).

Vainqueur de manière aussi surprenante que logique de Tottenham, jeudi soir, l’Antwerp est, de son côté, redevenu une référence depuis son retour en Division 1A. « On aimerait bien profiter plus longtemps de ce succès contre les « Spurs », mais le match au RSCA doit désormais retenir toute notre attention », a expliqué l’entraîneur du « Great Old » Ivan Leko. « Contrairement à ce que j’ai pu entendre, nous ne serons pas favoris – nous ne sommes pas Barcelone ! –, mais nous irons là-bas pour tenter de nous imposer ».