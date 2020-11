École, couvre-feu, déplacements...: les 7 différences entre le confinement de mars et celui de novembre

Un invité privilégié à la maison, des balades avec trois amis où l’on veut tant que c’est dehors, la deuxième version du « confinement à la Belge » nous laisse un tout petit peu plus de possibilités de respirer.

1

Une personne maximum à la maison tu inviteras

Quand Sophie Wilmès annonce le confinement de la Belgique en mars dernier, le slogan officiel est : « Restez chez vous. » On pouvait le compléter par « ... et ne laissez personne entrer ! ». Sept mois plus tard, la règle s’applique à nouveau avec une nuance de taille : vous gardez le droit d’avoir un contact rapproché. Cette mesure vise surtout à éviter l’isolement. Ceux qui vivent seuls ont même droit à une petite entorse au règlement : pour eux, ce sera deux contacts, mais pas simultanément.